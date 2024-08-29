Артист поделился новым кадром в сети.

Известный украинский рэпер Потап, который после начала полномасштабного сбежал за границу и в последнее время молчит о войне в Украине, засветился в компании знаменитых певцов. Артист показал, как выглядит сейчас.

Потап последние 2 года путешествует по миру. У него нет страны для постоянного проживания. Неделю назад в своем Instagram он отмечал, что находится в Испании. До этого беглец долгое время жил и работал в Мексике, Болгарии и Польше.

Рэпер не стесняется демонстрировать свою зарубежную жизнь, пока в Украине продолжается война и оккупанты ежедневно обстреливают города. При этом он ни разу не ответил, как уехал из страны и почему пошел на такой поступок.

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На этот раз Потап засветился с участниками культовой немецкой группы Boney M. Он опубликовал фотографию с ними, которая была сделана, вероятно, в Испании, в Instragram.

"Мы выступали вместе в разное время и разными составами, но легенды до сих пор выходят на сцену, Boney M. Дискотека рулит!" - подписал фотографию с коллективом скандальный артист.

Подписчики рэпера часто хейтят его в сети, однако на этот раз они вспомнили о жене артиста - певице Насте Каменских - в комментариях. В частности, поклонники в шутку сравнили участницу группы Шейлу Боник, которую обнимал Потап, с Каменских:

"Настя уже не та"

"Где Настя так загорела"

"Потап - красавчик, Настя тоже, как всегда"

Что известно о группе Boney M.

Boney M. - популярная диско-группа, созданная в 1975 году продюсером Фрэнком Фарианом в Западной Германии. Группа стала известной благодаря своим хитам, среди которых "Rivers of Babylon", "Daddy Cool", "Rasputin" и "Ma Baker". У коллектива яркий и узнаваемый стиль, который сочетает диско, регги и поп-музыку.

Напомним, ранее располневшего Потапа перепутали с Филиппом Киркоровым. Рэпера раскритиковали в сети.

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