Даша Евтух впервые стала мамой несколько недель назад.

Популярная блогерша Даша Евтух, которая недавно родила первенца, показала, как выглядит ее тело после родов. Она рассказала о сложном пути принятия себя новой.

Как известно, блогерша родила девочку Фемиду. После кесарева сечения ее тело сильно изменилось. В своем Instagram она показала фотографии после операции и поделилась первыми эмоциями от родов.

"После операции еще не прошел месяц, но мне уже лучше. Конечно, пока что я ограничена в некоторых действиях. Через 5 часов после кесарева сечения нужно было вставать и немного походить. Было очень больно, потому что у тебя разрезан полностью живот. Первых дней 5-7 самое тяжелое для меня было встать с кровати, потому что если я лягу, тогда долго не могла встать. Так, как ребенка нужно было кормить каждые три часа, то все дни в роддоме почти не спала", - указала Даша.

Видео дня

По словам Евтух, ей было страшно рожать. Однако сразу после родов она поддерживала других девушек и подчеркивала, что ребенок стоит всех испытаний и боли. Она убеждена, что тело обязательно восстановится, поэтому не стоит ничего бояться.

"Когда видела свое тело, то хотелось плакать, да иногда и плакала. При ходьбе ты чувствуешь, как трясется внизу живота. Тогда ты думаешь, что оно таким и будет, но это не так, это просто все на эмоциях. Все отходят и возвращаются к своему прежнему внешнему виду, просто нужно время. И когда понимаешь, что у тебя теперь есть твоя кроха, то все остальное кажется не таким и важным. Поэтому плакать и сразу отчаиваться так, как я, не надо. Мне было страшно и естественно рожать, и кесарево делать, я долго морально настраивалась на это все. Просто спасибо тем врачам, которым удалось меня успокоить", - добавила блогерша.

Напомним, ранее блогерша Даша Евтух впервые показала лицо новорожденной дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: