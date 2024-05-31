Даша Евтух опубликовала фото дочери в сети / фото инстаграм Даши Евтух

Известная украинская блогерша Даша Евтух, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери Фемиды.

Девушка опубликовала фото в Instagram с малышкой на руках. Для фотосессии Даша выбрала белый наряд, а маленькой Фемиде надела аксессуар на голову в виде бантика и вязаный боди.

"Мое маленькое солнышко. Моментами мне до сих пор не верится, что я уже стала мамой. Теперь и Даша уже не та, и распаковка уже не та, и контент немного изменился. Но эти все изменения только к лучшему, потому что жизнь и время не стоит на месте. Хочется для этой крошки быть лучшей мамой", - написала Евтух.

Видео дня
Скриншот поста Даши Евтух

Также блогерша показала трогательные кадры с мужем и дочкой в других образах.

Скриншот видео
Скриншот видео

Реакция подписчиков

Подписчики Даши сразу засыпали комплиментами ее семью и пожелали счастья дочери.

  • "Материнство сделало вас еще красивее. Будьте счастливы и здоровы"
  • "Божьего благословения вашей крохе"
  • "Такая нежность"
  • "Вы удивительные. Мира нам всем и пусть девочка растет на радость родным".

Напомним, ранее певица Джамала показала трогательные моменты с выписки из роддома.

Вас также могут заинтересовать новости: