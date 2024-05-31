Известная украинская блогерша Даша Евтух, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери Фемиды.
Девушка опубликовала фото в Instagram с малышкой на руках. Для фотосессии Даша выбрала белый наряд, а маленькой Фемиде надела аксессуар на голову в виде бантика и вязаный боди.
"Мое маленькое солнышко. Моментами мне до сих пор не верится, что я уже стала мамой. Теперь и Даша уже не та, и распаковка уже не та, и контент немного изменился. Но эти все изменения только к лучшему, потому что жизнь и время не стоит на месте. Хочется для этой крошки быть лучшей мамой", - написала Евтух.
Также блогерша показала трогательные кадры с мужем и дочкой в других образах.
Реакция подписчиков
Подписчики Даши сразу засыпали комплиментами ее семью и пожелали счастья дочери.
- "Материнство сделало вас еще красивее. Будьте счастливы и здоровы"
- "Божьего благословения вашей крохе"
- "Такая нежность"
- "Вы удивительные. Мира нам всем и пусть девочка растет на радость родным".
Напомним, ранее певица Джамала показала трогательные моменты с выписки из роддома.