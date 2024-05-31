Девушка наслаждается своим материнством.

Известная украинская блогерша Даша Евтух, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери Фемиды.

Девушка опубликовала фото в Instagram с малышкой на руках. Для фотосессии Даша выбрала белый наряд, а маленькой Фемиде надела аксессуар на голову в виде бантика и вязаный боди.

"Мое маленькое солнышко. Моментами мне до сих пор не верится, что я уже стала мамой. Теперь и Даша уже не та, и распаковка уже не та, и контент немного изменился. Но эти все изменения только к лучшему, потому что жизнь и время не стоит на месте. Хочется для этой крошки быть лучшей мамой", - написала Евтух.

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Также блогерша показала трогательные кадры с мужем и дочкой в других образах.

Реакция подписчиков

Подписчики Даши сразу засыпали комплиментами ее семью и пожелали счастья дочери.

"Материнство сделало вас еще красивее. Будьте счастливы и здоровы"

"Божьего благословения вашей крохе"

"Такая нежность"

"Вы удивительные. Мира нам всем и пусть девочка растет на радость родным".

Напомним, ранее певица Джамала показала трогательные моменты с выписки из роддома.

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