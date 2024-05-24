Девушку уже выписали из роддома.

Известная украинская блогерша Даша Евтух впервые стала мамой. Этой новостью она поделилась вчера, 23 мая, у себя в Instagram.

Даша родила дочь, которую назвали Фемида. Какой вес и рост девочки - она не отметила, но поделилась видео с выписки из роддома.

"Наконец этот день настал", - подписала видео Евтух.

Видео дня

Известно, что поздравить Дашу и ее мужа Александра с пополнением в семье пришло немало родственников и друзей. Они создали праздничную атмосферу новоиспеченным родителям с шариками, цветами и аниматором в костюме зайца.

Девушка сделала совместное фото с гостями и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо каждой и каждому, наши дорогие, кто смог разделить этот миг с нами", - написала Даша.

Реакция подписчиков

Поздравили блогершу с материнством и подписчики в сети.

"Поздравляю! Счастливой судьбы маленькой принцессе"

"Пусть ваша дочь будет здоровой в свободной сильной независимой Украине, не зная войны и звука сирен"

"Пусть берегут все силы Вселенной вашу дочь"

"Поздравляю с таким радостным событием в жизни. Здоровья вам и вашей дочери".

Напомним, ранее стало известно, что певица Мария Яремчук стала мамой.

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