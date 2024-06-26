Мария Тихая рассказала, действительно ли это Александр Пономарев.

Наследственная ведьма Мария Тихая назвала отца первенца известной певицы Марии Яремчук, которого она родила в мае. Провидица ответила, может ли это быть артист Александр Пономарев .

Как известно, исполнительница ушла со сцены и сейчас скрывает свою личную жизнь. Она давно не выпускает новых песен и не появляется на светских мероприятиях. Месяц назад стало известно, что Яремчук беременна, но ее материнство окутано тайнами.

Тихая сделала расклад на картах Таро. Она рассказала, что отцом ребенка певицы является творческая личность, которая связана с шоу-бизнесом. Сейчас Мария, по словам ведьмы, в отношениях с этим человеком.

"Этот человек 100% творческий, ведь падает Туз Кубков, человек творческий. Он имеет отношение к шоу-бизнесу", - отметила провидица.

Ранее по сети ходили слухи, что отцом первенца может быть Пономарев, которому приписывали роман с Марией. Однако ведьма опровергла эту информацию и добавила, что ничего не указывает на то, что у певца родился еще один ребенок.

"Это не Александр Пономарев, не показали карты. Карты не показали его возрастную категорию", - подытожила Тихая.

Стоит указать, что тарология и предсказания - это не науки. Информация может сбываться, а может оставаться догадками, поэтому ее лучше воспринимать, как развлекательную.

Что известно о Яремчук

Мария - известная артистка, авторка песен и актриса. Она стала известной после участия в шоу "Голос страны" в 2012 году, где заняла второе место. Однако наибольшую славу исполнительница получила благодаря участию в "Евровидении-2014", где она представляла Украину с песней "Tick-Tock". Мария заняла шестое место в финале конкурса.

Певица также является дочерью легендарного украинского артиста Назария Яремчука. Ее песни сочетают современные стили с элементами традиционной украинской музыки.

Напомним, ранее Мария Яремчук впервые за пять лет выпустила песню.

Вас также могут заинтересовать новости: