Это было ожидаемо еще после того, как Яремчук выступила на Евровидении-2023.

Недавно украинская певица Мария Яремчук выступила на Евровидении-2023 с мощной версией песни "Родина", слова к которой написал ее отец Назарий Яремчук. Тогда со страницы Марии пропали прежние публикации, а также она обновила аватарку, после чего фанаты предположили, что вскоре она выпустит новую песню.

Так и получилось - обсуждаемое выступление на Евровидении-2023 стало точкой возврата на сцену, потому что 26 мая артистка представила трек под названием "Щит і меч".

Как ранее рассказывала Мария, все эти пять лет она писала песни, но не только для себя, но и для других артистов.

"Этой песни пять лет. Она образна и автобиографична. Впрочем, слушатель может шире масштабировать смыслы, заложенные в этой песне, прочитать ее не как личную историю, а как что-то о времени, в котором мы живем. Ведь она об одной любви на всю жизнь". Это может быть как любовь к себе или любовь к своему делу, так и любовь к родной стране", - прокомментировала Мария Яремчук.

Мария Яремчук - "Щит і меч": клип

Кто такая Мария Яремчук

Мария - украинская эстрадная певица. В прошлом она принимала участие в вокальном конкурсе "Голос страны", а также заняла третье место в конкурсе "Новая волна 2012".

В 2014 году артистка представляла нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ей удалось занять шестое место.

Напомним, Мария Яремчук сорвала овации на сцене Евровидения.

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