Он не может сейчас петь.

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен многим под псевдонимом Фагот, рассказал о проблемах со здоровьем. У него диагностировали серьезное заболевание, из-за которого запретили петь в ближайшее время.

Оказалось, что у музыканта катаральная ангина с ринофарингитом. Поэтому ее нужно срочно пролечить.

"Так выглядит лицо катаральной ангины с ринофарингитом. Но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть и не совсем здоровых собратьев, ты осознаешь, что ты совершенно здоров, и надо просто немножко почистить и наладить свое оружие, и дальше в бой, потому что Ненька зовет", - написал Фагот у себя в Instagram.

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Мужчина также отметил, что врачи запретили ему исполнять песни и даже говорить, поэтому сейчас он только слушает музыку, не перегружая свои голосовые связки.

Поклонники певца в сети начали активно писать слова поддержки и желать ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее Фагот отреагировал на слова Олега Скрипки про мобилизацию артистов. Он отметил, что стоит всем мужчинам в Украине уметь защищаться от врага.

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