Фанаты не могли не спросить у звезды, действительно ли она на днях выйдет за своего избранника.

Певица Надя Дорофеева впервые отреагировала на слухи о том, что уже скоро она и ее бойфренд Миша Кацурин сыграют свадьбу. Звезда, видимо, не хотела это комментировать, однако ей все же пришлось ответить.

Так, на своей странице в Instagram певица показала новое фото. На нем она позирует рядом со своим парнем. Возле них сидел еще и продюсер Иван Клименко. Дорофеева рассказала, что сейчас они занимаются созданием новой песни.

В комментариях под фото поклонники начали шутить. Они писали о слухах, которые разошлись несколько часов назад.

"Какое написание песен, вообще - то у вас сегодня свадьба", - шутят фаны.

Дорофеева отреагировала с юмором. Она намекнула на то, что никакой свадьбы в ближайшие дни точно не планируется.

"Ха-ха, ну, будем знать", - написала певица.

Слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина - с чего все началось

Недавно стало известно, что Дорофеева уже познакомила бойфренда со своей матерью. Она показывала видео, на которое попала забавная реакция ее мамы на музыку Кацурина. Как оказалось, женщине она не понравилась.

Сегодня же стало известно, что Дорофеева и Кацурин сыграют свадьбу уже на днях. Об этом заявил фэшн-журналист Роман Тимофеев, до которого дошли такие слухи.

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