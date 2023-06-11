Певица уже познакомила избранника с матерью, вместе они провели вечер.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как провела время со своей мамой. С ними был и бойфренд певицы Миша Кацурин. Она уже познакомила его с матерью.

На видео, которые Дорофеева разместила в Stories, можно заметить реакцию ее мамы на Кацурина и его музыку. Женщина не скрывала, что она ей не нравится. Это заметила и сама Дорофеева.

Певицу веселила реакция мамы. Пока Кацурин играл, она сидела рядом с ним и наблюдала. В это время ее мать забавно топала ногой и держалась руками за голову.

Судя по всему, Кацурин поладил с мамой своей избранницы. А к тому, что она не оценила его музыку, все отнеслись с юмором.

Кроме этого, певица заинтриговала фанов. Она рассказала, что уже очень хочет представить им еще одну новую песню. Ранее Дорофеева планировала выпустить трек "Кохаю, але не зовсім", однако решила отложить премьеру из-за подрыва Каховской ГЭС. Вероятно, певица порадует фанов сразу двумя песнями.

Отношения Дорофеевой и Кацурина - что известно

После того, как Дорофеева рассталась с Дантесом, она не смогла скрыть от фанов, что закрутила роман с Кацуриным. Впоследствии певица начала показывать совместные фото с новым избранником и делиться своим счастьем.

Впрочем, в сети начали критиковать Кацурина. Его обвиняли в том, что он бросил свою жену ради певицы. Сам Кацурин отмечал, что не стал бы оставаться в браке с бывшей даже ради их детей.

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