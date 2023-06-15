Сами влюбленные пока не комментируют свою свадьбу.

Украинская певица Надя Дорофеева планирует выйти замуж за возлюбленного, ресторатора Михаила Кацурина уже в ближайшие дни. Об этом сообщил фэшн-журналист Роман Тимофеев в своем Telegram-канале.

"Слышал слухи, что Надя Дорофеева готовится сыграть свадьбу с Кацуриным в ближайшие дни", - написал он.

В комментариях под постом и вовсе написали, что они поженятся 15 июня, однако ни Дорофеева, ни Кацурин никак не комментируют эту информацию.

Видео дня

Отметим, о романе Додо и Кацурина стало известно летом 2022 года. Тогда влюбленные признались, что развелись со своими тогдашними супругами, чтобы быть вместе.

Надя ушла от Владимира Дантеса, а Михаил - от Даши Кацуриной, с которой воспитывал двоих детей.

На пару обрушился хейт, их обвиняли в свингерстве и предательстве своих партнеров. Поэтому они выпустили совместную песню "Щоб не було", в которой спели о своей любви и боли.

Напомним, ранее Дорофеева показала реакцию мамы на Кацурина.

Вас также могут заинтересовать новости: