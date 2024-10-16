Веру Брежневу застукали с загадочным мужчиной после новости о ее новых отношениях

Они вместе пришли на концерт.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая ранее намекала на возможные новые отношения, была замечена в компании таинственного мужчины.

Так, певица посетила один из пяти юбилейных концертов группы "Океан Эльзы", которые коллектив организовал во "Дворце спорта". По информации источников ТСН.ua, на это мероприятие Вера Брежнева пришла не одна — компанию ей составил неизвестный мужчина.

На концерте Вера была одета в черное пальто, а на ее лице красовались солнцезащитные очки, в то время как светлые волосы были распущены. Спутник певицы выглядел более спортивно — на нем была кепка и одежда в спортивном стиле.

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Остается загадкой, является ли этот мужчина новым избранником звезды или просто ее другом. Источники ТСН.ua отмечают, что "они не держались за руки", что оставляет вопрос открытым.

Напомним, Вера Брежнева после развода с Меладзе закрутила новый роман. Она отметила, что больше не одинока.

"Я сама могу купить себе цветы. Но в этом нет необходимости. Он покупает. А я наслаждаюсь", — написала артистка.

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