Вера Брежнева после развода с Меладзе закрутила новый роман (фото)

Певица больше не одинока.

Певица Вера Брежнева заинтриговала поклонников своей личной жизнью. Она поделилась фотографией роскошного букета из гортензий и добавила милую подпись.

"Я сама могу купить себе цветы. Но в этом нет необходимости. Он покупает. А я наслаждаюсь", — написала артистка.

Вероятно, таким образом она решила дать понять поклонникам, что больше не одинока. Скорее всего, Брежнева отошла от развода с Меладзе и закрутила новый роман, хотя своего избранника она пока не показывает общественности.

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Личная жизнь Веры Брежневой

У Веры Брежневой есть дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

В ноябре 2006 года артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2009 году у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года Брежнева сообщила о разводе с мужем.

В октябре 2015 года она тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких. В 2023 году Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе.

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