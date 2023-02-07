Сам Данилко ранее говорил, что у Путина не получится "запретить" его в России.

Россияне боятся песен Верки Сердючки. Слушать композиции Андрея Данилко в РФ теперь опасно. Одному мужчине уже "прилетело" за песню "Все будет хорошо", которую тот включил в своей машине.

Это произошло в Москве на Лубянской площади, очевидцы сняли все на видео и поделились им в сообществе Avtozak live. Мужчина ехал по дороге и слушал легендарную песню Сердючки, как вдруг его заметили сотрудники ДПС. Они не оценили музыкальный вкус водителя.

Российские правоохранители остановили машину. Очевидцы сообщали, что перед этим они включали громкоговоритель и просили мужчину выключить песню Сердючки.

Видео дня

Судя по всему, на этом они решили не ограничиваться, а потому остановили мужчину "для разговора". Дальнейшая судьба россиянина, который разозлил ДПС невинной песней "Все будет хорошо", неизвестна.

Ранее Андрей Данилко заявил, что Путин не смог "запретить" Верку Сердючку в РФ. По словам музыканта, российские "санкции" его лишь веселят, ведь они ничего не значат.

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