По словам Данилко, Путин не смог "запретить" Верку Сердючку в РФ.

Украинский музыкант Андрей Данилко рассказал о том, что он сделает, когда поедет в Москву. Артист посмеялся над "санкциями", которые против него ввели в РФ.

Так, Данилко, как и многим другим украинским артистам, на 50 лет запретили въезд в Россию. По словам музыканта, его совсем не огорчают такие новости, ведь он осуждает Путина и его кровавые поступки. Данилко с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину выступил против диктатора.

"Сердючка представляла Украину на "Евровидении-2007". Однако в Кремле меня считали своим, стопроцентно русским. Чтобы меня наказать, придумали, что бессмысленный припев, "лаша тумбай" означал "Прощай, Россия", оскорбляющий "великую Россию". Клянусь, я не думал об этом. Теперь, когда я буду петь ее снова, я действительно попрощаюсь с Россией . Но это Путин заставил меня. Мои лучшие хиты написаны на русском языке, и мне противно, что Путин хочет приватизировать язык", - отметил Данилко в интервью для Corriere della Sera.

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По словам музыканта, Путин не смог его "запретить", ведь в РФ продолжают слушать песни Верки Сердючки.

"В Москве в каждом районе минимум 3 двойника Сердючки. Они выступали на вечеринках, которые не могли позволить себе оригинал. Теперь они будут голодать, извините. С ней пропаганда потерпела неудачу, но она остается экстраординарным промывателем мозгов", - добавил Данилко.

Он также рассказал, что спустя 50 лет, когда закончится "запрет" на въезд в Россию. По словам Данилко, он отправится в Москву.

"С моей критикой вторжения 2022 года это будет означать, что в 98 лет я вернусь в Москву и поеду искать могилу Путина", сказал певец.

Напомним, ранее Андрей Данилко продал свое легендарное авто за 11 миллионов гривень. Деньги с продажи машины, которая когда-то принадлежала Фредди Меркьюри, он перечислил на проект Superhumans.

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