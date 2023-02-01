Музыкант отказался от афтерпати с Путиным.

Украинский музыкант Андрей Данилко рассказал, что он когда-то виделся с президентом РФ Путиным. Оказалось, кровавый диктатор пытался с ним пообщаться, когда артист был в образе Верки Сердючки.

Данилко признался, что тогда он был пьяным и сам инициировал визуальный контакт с Путиным. Однако от дальнейшего общения с кровавым диктатором музыкант отказался.

"В Кремле (виделись - УНИАН), в 2004 году. В конце шоу я был пьян и со всеми блестками Сердючки. Я увидел его и подал ему знак пальцем: "Давай, милый, подходи". Он жестикулировал и сказал мне: "Нет, ты иди ко мне". И я побежал. Я думаю, что он мог даже влюбиться. Он пригласил меня на афтершоу, но я не пошел. С тех пор он, должно быть, стал другим человеком, способным влюбиться только в себя", - рассказал артистов в интервью изданию Corriere della Sera.

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Напомним, ранее Данилко рассказал о том, что он сделает, когда поедет в Москву. Причина, по которой он может поехать в РФ, весьма оригинальна.

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