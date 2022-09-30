Артист Андрей Данилко обнародовал шуточный пост.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, показал свою сценическую маму Инну Белоконь в очень откровенном виде.

На своей странице в Instagram он обнародовал снимок, где его "мама" и еще одна женщина позируют у стены в одних трусиках. Одна женщина предстала со звездой на голове, а другая - с платком.

Данилко пошутил, что в таком виде они отправятся на Щекавицу.

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"Мы почти на месте…" – подписала кадр Сердючка.

Реакция сети на пост Андрея Данилко:

"Для тех, кто не сможет присоединиться, будет онлайн трансляция. Спутник только для этого и купили"

"Спасибо за улыбку в эти времена"

"Верка, это - легенда, все ближе и ближе к людям. Жаль, что при таких обстоятельствах"

"Вызовите пожарную безопасность, потому что это очень горячо"

"Обложка нового альбома"

Напомним, ранее Андрей Данилко поделился теплым фото с Лаймой Вайкуле.

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