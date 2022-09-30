Андрей Данилко обнародовал шуточный пост / instagram.com/v_serduchka

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, показал свою сценическую маму Инну Белоконь в очень откровенном виде.

На своей странице в Instagram он обнародовал снимок, где его "мама" и еще одна женщина позируют у стены в одних трусиках. Одна женщина предстала со звездой на голове, а другая - с платком. 

Данилко пошутил, что в таком виде они отправятся на Щекавицу

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"Мы почти на месте…" – подписала кадр Сердючка.

Андрей Данилко обнародовал шуточный пост / instagram.com/v_serduchka

Реакция сети на пост Андрея Данилко:

  • "Для тех, кто не сможет присоединиться, будет онлайн трансляция. Спутник только для этого и купили"
  • "Спасибо за улыбку в эти времена"
  • "Верка, это - легенда, все ближе и ближе к людям. Жаль, что при таких обстоятельствах"
  • "Вызовите пожарную безопасность, потому что это очень горячо"
  • "Обложка нового альбома"

Напомним, ранее Андрей Данилко поделился теплым фото с Лаймой Вайкуле.

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