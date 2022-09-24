Латышская певица сейчас проходит курс лечения.

Известный украинский шоумен Андрей Данилко, который полюбился публике за образ Верки Сердючки, опубликовал теплое фото с латышской певицей Лаймой Вайкуле. Встреча проихошла в Риге.

Туда Данилко попал в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. Перед одним из выступлений знаменитости встретились, пообщались и сделали общую фотографию. Снимком украинский шоумен поделился в Instagram-блоге.

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Андрей позирует на фото в черном свитере, черном пальто и медицинской маске. На голове надета любимая кепка. Лайма одета в темное худи и кепку. Фанаты также заметили, что под кепкой у певицы черный платок.

В комментариях поклонники написали массу комплиментов любимым артистам:

"Дорогие и любимые лица! Пусть Господь сбережёт и благословит во всем", "Андрей Михайлович, вы так классно выглядите! Прямо как 20 лет назад!", "Есть же в мире адекватные люди!!! Сердючка бессмертна! Андрей, спасибо!!!", "Красавцы вы дорогие! Я завидую (по-доброму) тем, кто сегодня будет на вашем концерте. Очаровательная Лайма и вы, Андрей, самый душевный артист", "Спасибо Лайме за поддержку родной Украины", - написали комментаторы.

Лайма Вайкуле сейчас: ее болезнь и отношение к войне в Украине

Недавно Лайма Вайкуле рассказала, что у нее проблемы со здоровьем. Латышская певица попросила фанов молиться за нее. Несмотря на слухи о рецидиве рака, знаменитость не рассказала от чего именно проходит лечение.

Отметим, Вайкуле поддерживает Украину. Она неоднократно выходила на сцену с сине-желтым флагом. По словам ее супруга Андрея Латковского, звезда еще и помогает пострадавшим украинцам.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, кроме того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем", – процитировали Латковского росСМИ.

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