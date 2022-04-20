Причиной запрета стала его антивоенная позиция.

38-летнему украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Птушкина внесли в "черный список" из-за антивоенной позиции и критики путинского режима. Запрет действует с 16 апреля 2022 года.

"Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Это связано с его жесткой антивоенной позицией и критическими высказываниями по поводу боевых действий России в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее была информация о том, что в этот список также попали Макс Барских, Андрей Данилко, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, Дмитрий Монатик и другие. Но пока информация по этим артистам не подтвержденная.

Отметим, до 2022 года в видеороликах и интервью Антон Птушкин обычно избегал озвучивать политические темы. Однако после начала российского вторжения в Украину он выпустил ролик, в котором осудил войну и призвал поддерживающих российскую политику зрителей отписаться от него.

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