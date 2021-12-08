Звезда поделилась, что в повседневной жизни использует минимум косметики.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук показала свое лицо без грамма макияжа.

Читайте такжеПоявились фото с роскошной церемонии бракосочетания ведущей "Танцев со звездами"В Instagram знаменитость опубликовала кадры без мейка и рассказала, что в повседневной жизни использует минимум косметики.

"Девочки, ловите мой туториал макияжа для свидания. В повседневной жизни я использую минимум косметики, но если иду на свидание с любимым, хочется выглядеть эффектно", — поделилась Онуфрийчук.

Ранее ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук ответила на упреки хейтеров в сети. Ее называют "никакой" и "птичкой в золотой клетке". Так, сначала она прокомментировала критику ее как ведущей "Танцев", пишут, что она в этой роли "никакая". "А вы какие? Ну выйдите, проведите "Танцы со звездами"! Хочу на вас очень посмотреть", — сказала знаменитость.

Прошлись и по внешности телеведущей, спрашивая, зачем ей "брежневские брови". "Хорошо, что не хрущевские", — заявила телеведущая.

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Автор: Ольга Робейко