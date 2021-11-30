Иванна поблагодарила хейтеров, ведь благодаря им она становится еще круче.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук ответила на упреки хейтеров в сети. Ее называют "никакой" и "птичкой в золотой клетке".

Свои ответы она озвучила в эфире программы ЖВЛ. Видео опубликовано на YouTube-канале.

Так, сначала она ответила на критику ее как ведущей "Танцев", пишут, что она в этой роли "никакая". "А вы какие? Ну выйдите, проведите "Танцы со звездами"! Хочу на вас очень посмотреть", — ответила знаменитость.

Читайте также"Очень соскучился": муж-миллионер сделал ведущей "Танцев со звездами" роскошный сюрприз"Боже, пошли мне такого Алмаза", — пишет еще один лагерь критиков Иванны. "Мне интересно, а что вы сделали в своей жизни, чтобы Боженька послал вам такого Алмаза? Надо соответствовать таким мужчинам, работать над собой", — сказала Онуфрийчук.

Прошлись и по внешности телеведущей, спрашивая, зачем ей "брежневские брови". "Хорошо, что не хрущевские", — заявила ведущая "Танцев со звездами".

"К чему это километровое напольное платье?"- спросили у нее о свадебном наряде. "Повыпендриваться не только перед масс-медиа, а перед вами всеми", — ответила Иванна.

Также она уверяет, что не живет после замужества "в золотой клетке".

Как сообщалось, 11 ноября ведущая голден-рума "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза. Роль конферансье звездной церемонии взял на себя ведущий Тимур Мирошниченко. Влюбленная пара дала обеты в одном из современных частных ЗАГСов Киева, белоснежный зал был украшен живыми красными цветами, а после церемонии на улице счастливую пару ждал дождь из лепестков роз.

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Автор: Ольга Робейко