Ведущий напугал поклонников фотографией из клиники.

Известный украинский ведущий, главный герой шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин попал в больницу. Знаменитость показал, что с ним произошло.

В своем Instagram телезвезда опубликовал кадр, которым изрядно напугал поклонников. Добрынин оказался под капельницей.

На кадре заметно, что ведущий находится в больничной палате, а к его руке присоединена система капельницы. Никита в подписи к фото намекнул, что его рабочий день начался не так, как он планировал.

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"Вот это у меня продуктивное начало недели", - отметил звезда.

При этом никаких подробностей Никита раскрывать не стал. Он не объяснил подписчикам, что именно с ним произошло и какие проблемы со здоровьем у него есть. Поэтому пока неизвестно, болеет ли Добрынин чем-то, или он решил просто пройти витаминный курс.

Что известно о Добрынине

Никита стал известным благодаря участию в различных телепроектах и работе на радио. Он стал главным героем шоу "Холостяк", где встретил свою любовь - блогера Дашу Квиткову. Позже пара обручилась и у них родился сын Лев, но в прошлом году звезды решили расстаться.

Добрынин также работал ведущим на радиостанциях, таких как "Радио Люкс" и "Хит FM". Он активно ведет социальные сети, где делится моментами из своей жизни.

Напомним, ранее Никита Добрынин честно ответил, почему не воюет. А также поделился, как относится к хейту.

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