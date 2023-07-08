По словам Розинской, развод длился более трех лет.

Бывшая ведущая Наталья Розинская, с 2012 года состоявшая в браке со скандальным экс-майором Госохраны Николаем Мельниченко, заявила о разводе. На своей странице в Facebook она сообщила, что процесс официального расторжения отношений был трудным и длительным.

"Выйти замуж. Эта процедура заняла у меня минут 15 (когда ставили подписи). И один вечер в ресторане. А вот развод занял долгих три с половиной года. Именно развод в Васильковском районном суде - 4 месяца. Но сам путь к освобождению продолжался 3 года. Он продолжается еще и сейчас. Мучительное освобождение от моей ошибки", - заявила Розинская.

Она также рассказала, что ее брак с Мельниченко официально расторгли 22 марта 2023 года. Розинская намекнула на то, что бывший не хотел ее "красиво" отпускать.

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"Наконец, я - свободна! Отпустить красивую женщину, которая больше не хочет быть с тобой, это - великое искусство великодушных мужчин. Почитать женщину, которая прожила с тобой 11 лет и родила тебе ребенка, это - дар Бога. Но это дано далеко не каждому мужчине. К сожалению, все дело не в этой истории. Начало было красивым, чего не скажешь о финале... Молюсь, чтобы все это окончательно ушло из моей жизни, как опавшая листва по ветру", - добавила экс-ведущая.

По словам Розинской, она долго не решалась рассказать обо всем этом публично, потому что хотела убедиться, что все правильно сделала. Сейчас она же уверяет, что не жалеет о своем решении. Кроме этого, она уверена, что должна была это сделать еще раньше. Впрочем, в чем причина развода - Розинская не сообщила.

Кто такие Розинская и Мельниченко

Наталья Розинская была ведущей Первого национального канала. В 2012 году она вышла за экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко.

В 2000 году он попал в "кассетный скандал" - тогда были обнародованы аудиозаписи из кабинета президенту Украины, которым в то время был Леонид Кучма. Эти записи делал Мельниченко. Известно, что пленки Мельниченко признали вещественным доказательством по делу Гонгадзе.

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