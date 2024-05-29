Телезвезда поделилась изменениями, которые произошли с ее телом.

Украинская ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук готовится стать мамой. Телезвезда, которая ранее рассекретила пол малыша, рассказала как проходит ее беременность, и как она повлияла на ее тело.

Онуфрийчук признается, что беременность изменила ее активность. Ведущая начала быстрее уставать и больше времени проводить в горизонтальном положении. Она даже отшучивается, что чувствует себя тюленем. Кроме усталости, Иванна также пожаловалась на частую изжогу и боли в спине.

"Все месяцы беременности я была активная, энергичная, постоянно в движении, в работе. Когда начал расти животик, и уже стало заметно, что я в положении, я просто кайфовала от своего состояния - как же это красиво! Это продолжалось, пока на 6-7 месяце не начались боли в спине, изжога, а также появились отеки на лице и ногах. С тех пор легкость во всем ослабла, я начала быстрее уставать и из-за этого чувствовать себя каким-то тюленем!" - указала звезда в интервью для Insider.

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Телеведущая призналась, что за время беременности набрала 18 килограммов, однако ей даже нравятся такие изменения в своем теле. При этом у Онуфрийчук нет последствий, присущих беременным, в частности, выпадения волос и сухости кожи:

Даже если бы что-то и было, я бы смогла настроить себя и принять это, помочь телу справиться с изменениями. Мне невероятно нравится, как изменилось мое тело. С тех пор, как начал округляться животик, я каждый день смотрю в зеркало, рассматриваю изменения форм. Научилась наслаждаться ими и собой, восхищаться. Я понимаю, что этот период особенный и временный, поэтому кайфую от него.

К слову, сейчас Иванна находится на 9-м месяце беременности. Вместе с мужем-бизнесменом Алмазом она решила рожать за границей.

Напомним, ранее ведущая "Танцев со звездами" раскрыла страну, в которой будет рожать и, будет ли ее муж на родах.

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