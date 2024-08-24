Звездная семья отмечает двойной праздник.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно обратилась к своему мужу - ведущему Юрию Горбунову. Телезвезда поздравила любимого с праздником и умилила кадрами с ним.

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины, Горбунов празднует свой день рождения. Ему исполнилось 54 года. По случаю праздника его жена посвятила пост избраннику в своем Instagram. Она поделилась совместными фото с мужем и сыновьями. Екатерина в очередной раз призналась в любви Юрию и не забыла о важном государственном празднике.

"Мой Юра, любимый, с Днем рождения! Когда провозглашали восстановление Независимости Украины, тебе был 21 год, уже окончил институт, вместе со сверстниками участвовали в революции на граните в Киеве, и только могу представить, какой ожидаемой была Независимость и как ты радовался (хотела бы тогда это видеть собственными глазами!)" - написала Осадчая.

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Знаменитость подчеркнула, что Горбунов - лучший отец, и поблагодарила мужа за все совместные моменты, пережитые вместе.

"Сейчас у нас каждый год двойной праздник и я невероятно благодарна судьбе, что я с тобой рядом. Ты лучший папа в мире для наших ребят и то, как они готовились к твоему Дню рождения, это особое проявление любви. С Днем рождения, мой Юра, спасибо, что терпишь меня и только ты знаешь, что в этом "терпишь", - добавила телезвезда.

Пост ведущей прокомментировал сам Горбунов. Он написал: "Спасибо тебе, моя любовь!".

К слову, ведущие поженились в 2017 году. В феврале того же года у супругов родился сын Иван. Уже в 2021 году в семье снова произошло пополнение - появился на свет сын Даниил.

Как известно, у Горбунова и Осадчей есть также дети от первых браков. Екатерина воспитывает 21-летнего сына Илью, а Юрий - дочь Ксению.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые за долгое время показала 21-летнего сына и удивила сходством с ним.

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