Сын звезды живет за границей, но приехал домой из-за важного праздника.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась семейным контентом в сети. Знаменитость показала своего старшего сына Илью.

Парень не частый гость в соцсетях звездной мамочки, однако на этот раз он сделал исключение. Дело в том, что 21-летний Илья живет отдельно от ведущей. Сейчас он учится в США. Но на днях сын Осадчей вернулся в Украину.

Причиной стал важный семейный праздник - день рождения младшего брата Даниила. В понедельник, 19 августа, сыну Юрия Горбунова и Екатерины исполнилось 3 года. Поэтому, Илья прилетел, чтобы провести время с семьей и поздравить брата.

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В своем Instagram телезвезда опубликовала кадры сыновей и показалась в объятиях Ильи.

"Мои. Когда празднуешь трехлетие младшего, а через месяц старшему 22 года", - подписала фотографии Осадчая.

Поклонники сразу заметили сходство звезды со старшим сыном. Юноша просто копия звездной матери.

Как известно, ведущая родила первенца в довольно раннем возрасте. Ей было 19 лет. Сын появился на свет в браке знаменитости с депутатом Олегом Полищуком. Сейчас Илья учится в Мэрилендском университете в США, где изучает информационные технологии (IT).

Ранее Осадчая рассказывала, что парень уже использует приобретенные знания на практике в борьбе с россиянами, но подробностей не раскрывала. После завершения университета Илья планирует вернуться на родину. К слову, Горбунов с женой также воспитывают сына Ивана.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала редкие фото с отцом и публично обратилась к нему.

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