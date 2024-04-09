Барбара Стрейзанд заявила, что поддерживает борьбу Украины в войне с Россией.

Голливудская актриса и певица Барбара Стрейзанд обратилась к американцам с просьбой поддержать Украину в войне с Россией. Звезда опубликовала видео в Instagram, где обратилась к гражданам США, и подчеркнула важность помощи Украине.

Перед рассмотрением нового пакета военной помощи для Украины в Конгрессе США актриса заявила, что украинская борьба с агрессором вдохновляет мир:

Соединенные Штаты должны поддержать другие нации, чьи демократии подвергаются атакам авторитарных режимов. Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир.

В заметке певицы изображен украинский флаг, который сопровождается речью Стрейзанд. Звезда добавила, что поддерживает Украину и выразила наилучшие пожелания государству.

"Я не смогла присоединиться к ним, но записала свое сообщение. Я поддерживаю Украину в их борьбе с российским вторжением и призываю свою страну оказать всю необходимую помощь. Выражаю вам наилучшие пожелания. Берегите себя, Барбара", - написала Стрейзанд под сообщением.

Напомним, ранее Барбара Стрейзанд передала Украине реанимобиль.

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