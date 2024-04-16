У мужчины недавно родился сын.

Известный украинский спортсмен и политик Василий Вирастюк снова стал отцом. У мужчины недавно родился четвертый сын от новой избранницы. Именно с ней он начал встречаться, находясь в браке со второй женой.

Оказалось, что женщину зовут Ирина и она моложе Вирастюка на 11 лет. Пара познакомилась еще в 2019 году, однако отношения завязались в 2021.

"У меня новые отношения. Это как раз тот период, когда могу сказать: "Влюблен и счастлив". Я чувствую тепло и уют. У меня четвертый сын. Владимир Васильевич. Ему будет девять месяцев", - рассказал Вирастюк в интервью Славе Демину.

Однако показывать новую возлюбленную и маленького сыночка Василий не хочет. Так же, как и не спешит говорить о предстоящей свадьбе.

"Мы не говорили о браке. Ведь я еще в статусе "женат", как я могу говорить наперед? Мы дождемся того момента официального статуса, разойдемся по судам, перекрестимся, а дальше будем кайфовать, будем видеть, как будем действовать", - отметил спортсмен.

К слову, у мужчины есть трое сыновей от предыдущих отношений. Поэтому он добавил, что к новому брату они относятся по-разному. Но в любом случае, он хочет, чтобы мальчики поддерживали связь друг с другом.

Напомним, ранее Василий Вирастюк впервые признался, что изменил экс-жене.

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