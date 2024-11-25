Василиса Фролова продемонстрировала, какой образ выбрала для важного события.

Известная украинская ведущая Василиса Фролова, которая уехала жить за границу, впервые показала, какой была ее свадьба. Телезвезда поделилась кадром с того важного дня.

Накануне сеть всколыхнула новость, что 46-летняя Фролова вышла замуж за мужчину, от которого несколько лет назад родила сына. О замужестве знаменитости стало известно из ее соцсетей, где она изменила статус и указала, что состоит в браке с продюсером Дмитрием Котеленцом. Пара поженилась в Объединенных Арабских Эмиратах, где живет уже длительное время.

После новости о бракосочетании Василиса на своей странице в Instagram опубликовала кадры со свадьбы. Женщина не указала, когда именно они с любимым заключили официальный брак и не раскрыла никаких подробностей, а лишь продемонстрировала их образы на празднике.

Видео дня

В частности, ведущая показалась в белом длинном платье с кружевом, а вот ее муж примерил белую рубашку и синие классические брюки. Рядом с ними на фото позировал их 3-летний сын Родион.

Кадр был сделан, когда супруги подписывали документы о бракосочетании. Видно, что продюсер и телезвезда заключили брак в ОАЭ, поскольку церемониймейстер была в хиджабе, который носят женщины в этой стране.

В подписи к фотографии Фролова обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поздравления. Она написала: "Спасибо, что помните. И за поздравления тоже".

К слову, ранее сама Василиса рассказывала, что их роман с Дмитрием начался случайно. Котеленец познакомился с будущей женой в соцсетях, а потом он помогал ей перевезти вещи на новую квартиру. Они начали общаться и после первой интимной близости Фролова забеременела. Весной 2021 года она родила первенца.

Напомним, ранее Василиса Фролова пожаловалась на "тяжелую судьбу" за границей. Своим высказыванием ведущая нарвалась на хейт в сети. Комментаторы быстро объяснили ей, в чем она ошибается.

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