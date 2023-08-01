Комментаторы быстро объяснили Фроловой, в чем она ошибается.

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас живет за границей, возмутила украинцев. Она пожаловалась на "тяжелую судьбу" тех, кто уехал на фоне полномасштабной войны.

"Сегодня полтора года за границей.. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, не было никогда. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции, в историю, суть, в достаточно незаметное-обычное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было представить и спланировать", - написала ведущая.

Фролова заявила, что скучает по людям. Впрочем, она считает, что в Украине могут не делать так, чтобы те, кто уехал за границу, вернулся.

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"Мы далеко, но мы делаем то, что должны. Я очень скучаю по людям, но я не уверена, что кто-то когда-то будет делать что-то, что бы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины тех, кто уехал, и это огромная трагедия", - заявила Фролова.

Пост ведущей вызвал немало возмущения. Комментаторов разозлили жалобы Фроловой. Они пишут:

"Я тоже за границей. А почему кто-то должен делать что-то, чтобы мы вернулись?"

"Не позорьтесь, уберите этот пост. Лучшие люди гибнут за то, чтобы вам было куда вернуться"

"Вам мало, что делают наши защитники для вашего возвращения? Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - причину. Я так поняла, что ваш выбор сделан. Не надо оправдываться"

"Что-то когда-нибудь будет делать... То есть? Уже 1,5 года ребята гибнут каждый день, волонтеры 24/7 помогают защитникам, они делают колоссальную работу чтобы вы и другие, кто бежал из страны, могли вернуться и жить дальше мирной жизнью"

"По состоянию на 31.07 уничтожен личный состав РФ - около 246190 человек... Если этого вам не достаточно, то может ли вам предложить массаж, чтобы вы вернулись? К сожалению, другие услуги будут доступны только после победы".

Кто такая Василиса Фролова

Василисе Фроловой 45 лет, она родилась в Харькове. Она была ведущей на многих радио и телеканалах. Кроме этого, Фролова работала в модельном бизнесе.

В 2021 году ведущая впервые стала мамой. На фоне полномасштабной войны ведущая уехала в ОАЭ.

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