Российский актер Алексей Панин / Фото - Алексей Панин, instagram.com

Российский актер Алексей Панин после полномасштабного вторжения РФ выразил свою поддержку украинскому народу. Он неоднократно призывал остановить войну и, пользуясь своей славой, доносил до своих фанатов истинную правду о зверствах российских оккупантов. Сейчас он в очередной раз обратился к своим коллегам - драматическим актерам. Панин спросил, почему те отмалчиваются и ничего не делают, чтобы помочь украинцам.

Обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Панина. 

"Два дня назад бомбили Киев. Вчера (27 июня, - ред) произошла трагедия в Кременчуге. Мой монолог сейчас будет уходить в пустоту, но молчать по этому поводу невозможно. Сейчас я говорю про актеров. Вы где? Вы считаете, что ваш голос ничего не изменит? Как вы с этим живете? Как просыпаетесь, смотрите в зеркало?", - спросил Алексей. 

Примечательно, что его Instagram заблокировали после подобных высказываний. Актер допускает, что против него работает целая ботоферма, которая пытается закрыть ему рот. 

В своем видео Панин также перечислил его российских коллег, которые родились в Украине, но продолжают отмалчиваться. 

"Лида Вележева, ты же всегда орала, что ты киевлянка, что украинские песни самые красивые. Ты где? Полина Кутепова… Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов… Я понимаю, что Михаил Боярский - это конченый человек… Но вы, ребята, как вы с этим живете? Ваша страна убивает людей, а вы молчите? Ирина Петровна Купченко, вы тоже киевлянка! Я понимаю, когда был жив ваш муж Лановой, вы не могли открывать рот и что-то говорить. Ирина Петровна, я не понимаю вас", - прокомментировал Алексей Панин. 

Напомним, одиозный актер Панин признался, что не смог бы в России прямо сказать, что Путин - убийца.

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