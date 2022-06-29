Артист, поддерживающий Украину с первых дней после полномасштабного вторжения РФ, записал видеообращение к своим коллегам.

Российский актер Алексей Панин после полномасштабного вторжения РФ выразил свою поддержку украинскому народу. Он неоднократно призывал остановить войну и, пользуясь своей славой, доносил до своих фанатов истинную правду о зверствах российских оккупантов. Сейчас он в очередной раз обратился к своим коллегам - драматическим актерам. Панин спросил, почему те отмалчиваются и ничего не делают, чтобы помочь украинцам.

Обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Панина.

"Два дня назад бомбили Киев. Вчера (27 июня, - ред) произошла трагедия в Кременчуге. Мой монолог сейчас будет уходить в пустоту, но молчать по этому поводу невозможно. Сейчас я говорю про актеров. Вы где? Вы считаете, что ваш голос ничего не изменит? Как вы с этим живете? Как просыпаетесь, смотрите в зеркало?", - спросил Алексей.

Примечательно, что его Instagram заблокировали после подобных высказываний. Актер допускает, что против него работает целая ботоферма, которая пытается закрыть ему рот.

В своем видео Панин также перечислил его российских коллег, которые родились в Украине, но продолжают отмалчиваться.

"Лида Вележева, ты же всегда орала, что ты киевлянка, что украинские песни самые красивые. Ты где? Полина Кутепова… Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов… Я понимаю, что Михаил Боярский - это конченый человек… Но вы, ребята, как вы с этим живете? Ваша страна убивает людей, а вы молчите? Ирина Петровна Купченко, вы тоже киевлянка! Я понимаю, когда был жив ваш муж Лановой, вы не могли открывать рот и что-то говорить. Ирина Петровна, я не понимаю вас", - прокомментировал Алексей Панин.

Напомним, одиозный актер Панин признался, что не смог бы в России прямо сказать, что Путин - убийца.

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