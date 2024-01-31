Мужчина говорит, что верит некоторым историям.

Мир шоу-бизнеса полон тайн и неожиданных связей. Недавно блогер Богдан Беспалов в видео, которое размещено на его YouTube-канале, назвал свой рейтинг женщин украинского шоу-бизнеса, которые любят "теплые женские объятия".

Мужчина подчеркнул, что список построен частично на слухах, а частично на проверенных историях.

Тина Кароль и Юлия Санина

Начал свой рейтинг блогер с певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. По слухам, якобы их объединяет больше, чем просто дружба и совместная песня. Но сам Богдан не верит в такую историю.

"Серьезно? Я в это не верю. Да, мы слышали, что у Саниной проблемы в браке в отношениях, мы слышали, что Санина очень закрытая "ледяная королева", с ней довольно сложно дружить и войти в ее узкий круг близких людей. Так же можно сказать о Тине Кароль. Стать ее настоящим другом - это задача не из легких", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Богдана, проверить достоверность сплетен будет сложно.

Ирина Билык и Светлана Лобода

Далее блогер вспомнил певицу Ирину Билык. По его словам, ходили слухи, что она якобы очень тесно общалась со Светланой Лободой.

"Я слышал, что в 2007-2008 годах у них были "теплые объятия". Для меня это немножко не совпадает, но в этом что-то есть. То, что у Билык была разнообразная молодость - здесь нет сомнения", - отметил блогер.

Светлана Лобода и Надежда Мейхер

Следующими в рейтинге были бывшие подруги и певицы Светлана Лобода и Надежда Мейхер. Богдан говорит, что сплетни об их поцелуях слышал не один раз.

"Верю на все миллион процентов. Но очень удивительна их история разрыва дружеских отношений в публичном пространстве после 2005 года. Они почти никогда не пересекались после", - отметил Богдан.

Леся Никитюк

Далее вспомнил блогер и телеведущую Лесю Никитюк. Он говорит, что вокруг нее тоже сплетничают о разном.

"Истории о мужчинах медийных, которые у нее были - это исключительно продуманные шаги ею самой, для продвижения собственной карьеры. Здесь у меня ощущение 50/50", - сказал Беспалов.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Не обошел Богдан и сплетен об эмоциональных отношениях Светланы Лободы с ее бывшим продюсером Нателлой Кропивиной, которые якобы были не только рабочими.

"Невозможно представить этот рейтинг без этих имен. Финал у них довольно печальный. После того, как они перестали сотрудничать и соответственно, что стало с карьерой Лободы...", - сказал блогер.

Наталья Могилевская и Лада Лузина

Напоследок сказал блогер о певице Наталье Могилевской и писательнице Ладе Лузине, которые ранее, по слухам, много проводили времени вместе.

"Я верю в эту историю на 99,9%. Украинская писательница могла найти тот самый ключик и вдохновлять Легенду Алексеевну нашу, чтобы наполнять совместные вечера зимние "теплыми объятиями", - сказал Беспалов.

Напомним, недавно Богдан Беспалов назвал любовниц в украинском шоу-бизнесе.

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