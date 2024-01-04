Мужчина говорит, что верит многим слухам.

Мир шоу-бизнеса очень интересен, полон интриг и тайн. Недавно блогер Богдан Беспалов в видео, которое размещено на его YouTube-канале составил свой рейтинг любовниц среди украинских звезд.

Мужчина подчеркнул, что перечень построен частично на фактах, частично на сплетнях и аргументах.

Мила Нитич и Владимир Бебешко

Итак, блогер начал с Милы Нитич и Владимира Бебешко. Долгое время певица и продюсер скрывали свои отношения. Однако потом все карты раскрылись. Сейчас они не общаются и каждый пошел своим путем.

Наталья Холоденко и Дмитрий Карпачев

Далее блогер назвал Наталью Холоденко и Дмитрия Карпачева. Беспалов говорит, что он долгое время не верил, что их объединяет нечто большее, чем просто профессиональные общие интересы. Но сейчас изменил свое мнение.

"В ее мировоззрении Карпачев просто царь и Бог. Наталья готова сделать все, чтобы он ее заметил. Даже с годами, когда Холоденко стала успешной, у нее все равно горят глаза на Дмитрия, как ни на кого другого. В этот роман я верю на 99,9 %" - сказал Беспалов.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Этот тандем, по слухам, давно был не просто творческим. Хотя Константин был официально женат, он тайно встречался с Верой. Беспалов добавил, что в свое время за сердце известного продюсера боролись также другие участницы ВИА Гры: Анна Седокова, Ева Бушмина и София Тарасова. И хотя между девушками и мужчиной была большая разница в возрасте, это, по словам Богдана, не останавливало никого.

"Тогда, 20 лет назад, когда была известна "ВИА Гра", был ли Константин юнцом? Нет! Он уже был там хорошо под сорок лет. И набирал девушек на 20 лет младше его. Поэтому роман с разницей в сорок лет я тоже поверю", - сказал Богдан.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Еще одни отношения певицы и продюсера переросли в нечто большее. Богдан подчеркнул, что изначально считал Ирину Билык любовью всей жизни звездного продюсера Юрия Никитина. Но когда стало известно о тайных отношениях с Горбачевой, мужчина будто расцвел.

Кстати, сейчас пара вместе и воспитывает двух общих дочерей: Серафиму и Полину.

Тина Кароль и известный украинский миллиардер

Сплетни о том, что Тину Кароль что-то связывает с известным украинским миллиардером, имя которого не говорят, ходят довольно давно. Беспалов говорит, что это не просто так.

"Верю в этот роман на 99,9%. Слишком много ходило слухов. Слишком много информации вокруг и внимания. Я верю, что дыма без огня не бывает" - заявил блогер.

TAYANNA и Дмитрий Климашенко

Следующими в рейтинге были певица Tayanna и продюсер Дмитрий Климашенко. Об этих отношениях сама женщина говорила публично. Однако кроме страданий они ей ничего не принесли.

"Дима остался в семье со своей женой и детьми. А Tayanna пошла себе искать мужчину дальше", - сказал Беспалов в видео.

Настя Каменских и Потап

В рейтинг попали и Настя Каменских с Потапом. Певица и продюсер, по словам блогера, встречались еще до того, как Потапенко официально расстался с Ириной Горовой.

"Настя очень много лет находилась в тайных отношениях с Потапом. Об этом знали все в тусовке, но на публику они рассказали о своих отношениях через 8 с лишним лет", - добавил Беспалов.

Напомним, недавно Богдан Беспалов также говорил о том, что Макс Барских готовит музыкальный дуэт с блогером Александром Волошиным уже в 2024 году.

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