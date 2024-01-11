Певец не понимает поведения чиновников.

Недавно лидер группы ТНМК, Олег "Фагот" Михайлюта, рассказал, что его больше всего раздражает во время войны. Мужчина в интервью РБК-Украина раскритиковал политиков и то, куда идут государственные средства.

"Очень жаль, что политики проявляются как слабое звено цепи, а обычные украинцы, волонтеры, добровольцы - это мощная сила. Хотя представители государства именно чиновники. То, что получается какой-то фак-ап и прилетает очередной кринж от чиновника, или какого-то прокурора - это меня смущает больше всего", - сказал Фагот.

Также певец высказал свое мнение относительно целесообразности установки елки и проведения каких-либо празднований во время полномасштабного вторжения. Мужчина считает, что праздники должны быть, однако стоит учитывать, сколько денег на это тратится.

"Когда я понимаю, что улицы перекладывают брусчаткой за миллионы гривен, а люди сбрасывают на дроны по 10, 20 гривен, или на БМПешки, то, конечно, я в шоке. Ты не понимаешь, что у чиновников в головах - у вас, что никто из родных не воюет, никто из родных не погиб, вам наср*ть, что произошло в Буче, Мариуполе?" - высказался певец.

Напомним, в начале войны Олег Михайлюта отправился в ряды ВСУ защищать Украину. Он служит в батальоне "Реванш". В инстаграме мужчина иногда публикует кадры с учений и тренировок.

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