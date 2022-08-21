По его словам, такая реакция брата на войну удивила певца.

Солист ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта перестал общаться с родным братом из Харькова из-за его пророссийской позиции.

В интервью "ЖВЛ" певец рассказал, что последний разговор с братом закончился на повышенных тонах. После этого они больше не общались.

"Когда он мне ляпнул фразу, что "А почему Зеленский Путина слил?"... Типа, вот у меня вообще все уже, знаешь... Братан, братан, ну что у тебя в голове? Мы никак сейчас не общаемся. Он вообще перестал брать трубку, когда я на него "наехал". Понять можно каждого, но когда ты осознаешь, что на твой район начинают прилетать ракеты, тогда что может изменить такого человека? Прилет в окно? И то не факт", - рассказал Фагот.

Такая реакция брата удивила Фагота, потому что оба они выросли в семье, где говорили о свободной Украине, когда за это еще светила уголовная статья.

"В детстве, мне было лет пять, я видел, как отец поднимал бокал за свободную Украину, но мне говорили, чтобы в школе об этом не говорить", - рассказал певец.

Напомним, также Фагот решил научить сына держать оружие в руках.

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