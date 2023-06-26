Певицу продолжают критиковать за инцидент.

Певица Светлана Лобода, которая до полномасштабной войны выступала в РФ несмотря на оккупацию Донецкой и Луганской областей, сейчас пытается вернуть доверие украинцев. Она выступила в Харькове для всех желающих 25 июня.

На выступление пришла 16-летняя девочка с плакатом "Харьков без Лободы", на что певица отреагировала, спросив, сколько ей за это заплатили.

Подобное поведение певицы вызвало возмущение со стороны общественности. Раскритиковали певицу и пользователи соцсетей, и украинские знаменитости.

Екатерина Осадчая

"Есть самое главное - нельзя 8 лет не замечать Украину, платить налоги стране-террористке после аннексии Крыма, тем самым спонсировать войну на Донбассе, а потом требовать через несколько месяцев себя любить. Чудес не бывает. У всех есть глаза, уши и память", - написала украинская телеведущая.

Yarmak

"Вопросом "девочка, кто тебе заплатил?" эта особа подтверждает, что она абсолютно не понимает что такое Украина, украинское государство, украинская культура и украинская ментальность. Она не понимает, что как минимум крайние 9 лет все держалось на идейных людях. Держится и сейчас. Этот человек просто находится в другом мире", - высказался музыкант.

Сергей Стерненко

Украинский активист и блогер написал: "Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает девушку, которая пришла с плакатом и спрашивает "кто тебе дал деньги?". И толкает к ней свои руки. Мр*зота, годами бравшая рубли, явно не осознает, в какой она стране. И сколько бы она ни вбрасывала в свое отбеливание, ей это не поможет. А девушка молодец, выразила свою позицию".

Реакция соцсетей

Сама Светлана Лобода закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице в Instagram, но не везде, а лишь на некоторых публикациях. Там, где есть возможность, юзеры гневно высказываются в адрес певицы, которая ранее активно выступала в РФ.

"Девочка - молодец. Лобода - продажная шк*ра"

"Тварь продажная. Вали назад!"

"Легче стало? Скрыть комментарии можно, а вот людей не обманешь больше. Конченая Лабуда"

"Украина без Лободы!"

"Чего ты закрыла комменты? Какое ты право имеешь лезть к девочке руками?"

Скандал с Лободой в Харькове: детали

25 июня в Харькове Светлана Лобода дала бесплатный концерт для местных жителей. На него пришла 16-летняя выпускница школы по имени Дарина. Девочка с плакатом "Харьков против Лободы" провела одиночный пикет.

Исполнительница обратила на нее внимание, и подошла с вопросом кто ей за это заплатил. Позднее девочка рассказала журналистам, что охранники хотели ее выгнать и угрожали порвать плакат.

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