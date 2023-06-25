Девочку зовут Дарина, ей 16 лет. О концерте Лободы она узнала за час до его начала.

В Харькове прямо на улице состоялся концерт Светланы Лободы - артистки, которая с 2014 года продолжала выступать в России, и только после 24 февраля 2022 перестала зарабатывать там кровавые рубли. На ее выступление пришла 16-летняя выпускница школы Дарина Вдовенко. Она стояла с плакатом "Харьков против Лободы".

Журналисты издания Newsroom пообщались с девочкой и выяснили, что о выступлении Светланы она узнала меньше чем за час. Тогда и решила проявить свою позицию, ведь не согласна с тем, что артистка имеет право петь в Харькове после многочисленных концертов на территории страны-агрессора. Дарине не понравилось то, как повела себя Лобода:

"Мне было неприятно и противно. Я ее еще спросила: "Почему вы меня трогаете?"

Девочка также добавила, что охранники, которые были на мероприятии, угрожали ей, что порвут плакат. Также несколько раз пытались выгнать ее, и даже перемещали ее личные вещи.

"Охранники взяли рюкзак с моими вещами и положили на пол. Когда Лобода сама залезла на фонтан, меня больше не трогали [охранники]. Но один охранник пригрозил, что если я не спущусь, он порвет плакат", - призналась активистка.

Она добавила, что не состоит ни в каких общественных организациях, а на вопрос кто дал денег, шутя отвечает: "Мама дала на такси".

Лобода в Харькове: подробности скандала

На выступление Светланы Лободы в Харькове пришла девочка с табличкой "Харьков без Лободы". Светлана заметила ее, подошла и спросила: "Моя хорошая, ну, кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?"

В момент, когда артистка задавала девочке вопрос, она подошла очень близко и будто бы пыталась ее обнять. Видно, что активистке это было очень неприятно.

Напомним, Лобода после скандала в Харькове собралась выступать с Меладзе.

Вас также могут заинтересовать новости: