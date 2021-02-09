Он находится в Киевской городской клинической больнице.

Украинский хореограф Григорий Чапкис попал в реанимацию. За последние несколько месяцев это уже третий раз, когда его госпитализируют.

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Об этом сообщает Гордон.

Причина госпитализации пока неизвестна, но сам Чапкис говорит, что это остаточное явление после воспаления легких. Впрочем, у хореографа сковало спину и ноги.

"Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Трудно ходить и трудно дышать. Здесь очень хороший персонал", - сказал Чапкис.

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Автор: УНИАН