Чапкиса госпитализировали / фото instagram.com/gregory_chapkis
Украинский хореограф Григорий Чапкис попал в реанимацию. За последние несколько месяцев это уже третий раз, когда его госпитализируют.
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Об этом сообщает Гордон.
Причина госпитализации пока неизвестна, но сам Чапкис говорит, что это остаточное явление после воспаления легких. Впрочем, у хореографа сковало спину и ноги.
"Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Трудно ходить и трудно дышать. Здесь очень хороший персонал", - сказал Чапкис.
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