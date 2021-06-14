Выдающийся танцор скончался 13 июня.

Сын украинского хореографа Григория Чапкиса Грег назвал причину смерти своего отца.

Об этом пишет ТСН.

По словам Грега, танцор ушел из жизни из-за возраста. Он планирует прилететь на похороны.

"В 22 с чем-то. Мы все еще шокированы. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сказал Грег Чапкис.

Читайте такжеВ Украину не пропустили российскую актрису (фото)В последние дни рядом с Григорием была его дочь Лилия и жена Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - отметил сын хореографа.

Госпитализация Чапкиса: что известно

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил, что хореографа снова госпитализировали.

В комментарии журналистам сам Чапкис рассказал, что врачи признали его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию".

В феврале он снова попал в реанимацию. У хореографа сковало спину и ноги.

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Автор: Людмила Жерновская