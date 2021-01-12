Хореографу придется работать над восстановлением физической формы.

12 января 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса выписали из больницы. Читайте такжеЕще один актер из фильма "Служебный роман" слег с коронавирусом

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы", - рассказал он изданию "ГОРДОН".

Так, в двух больницах Чапкис в общей сложности провел месяц. По словам хореографа, он почти все время лежал.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", – отметил он.

Госпитализация Чапкиса: что известно

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил, что хореографа снова госпитализировали.

В комментарии журналистам сам Чапкис рассказал, что врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию".

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Автор: УНИАН