В США погиб голливудский продюсер Стив Бинг

По данным СМИ, Бинг умер, упав с 27-го этажа престижного жилого дома в Лос-Анджелесе.

Голливудский продюсер Стив Бинг, финансировавший фильм «Полярный экспресс», умер в возрасте 55 лет.

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Об этом сообщают американские СМИ. TMZ сообщил, что Бинг умер, упав с 27-го этажа престижного жилого дома в Сенчури-сити Лос-Анджелеса, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, передает kommersant.

Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил, что мужчина лет пятидесяти был объявлен мертвым на том же месте, не раскрывая его личности. И возраст жертвы, и место гибели совпали с данными TMZ.

Помимо производства и финансирования таких фильмов, как боевик Сильвестра Сталлоне «Убрать Картера» и музыкального документального фильма Мартина Скорсезе «The Rolling Stones: Да будет свет», Стив Бинг стал соавтором комедии 2003 года «Кенгуру Джекпот».

Он вложил более $80 млн в «Полярный экспресс» - примерно половину бюджета. Фильм 2004 года, в котором Том Хэнкс играл главную роль, собрал более $300 млн по всему миру.

Бинг был известным застройщиком, филантропом и политическим донором. Он был давним другом и сторонником Билла Клинтона, одолжив бывшему президенту США свой частный самолет для миссии 2009 года в Северную Корею, чтобы освободить двух американских журналистов. В возрасте 18 лет Бинг унаследовал около $600 млн от своего деда магната недвижимости Лео С Бинга, в честь которого назван Театр Бинга Музея искусств округа Лос-Анджелес.

СМИ сообщают, что бизнесмен страдал от депрессии и умер в результате самоубийства.

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