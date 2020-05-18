Умер актер Гено Сильва, известный по фильму "Лицо со шрамом"

Причиной смерти стали осложнения, вызванные деменцией.

В возрасте 72 лет умер актер Гено Сильва. Прежде всего, он получил известность по роли в финальной сцене фильма "Лицо со шрамом", где сыграл убийцу главного героя Тони Монтаны (Аль Пачино).

Читайте такжеУмер актер Брайан Деннехи, известный по фильму "Рэмбо"

Причиной смерти стали осложнения, вызванные деменцией, передает deadline. Актер также снялся в таких фильмах, как "Малхолланд Драйв", "Пьяный рассвет", "Парк юрского периода: Затерянный мир", появился в сериалах "Полиция Майами: Отдел нравов" и "Звездный путь: Энтерпрайз".

Как сообщал УНИАН.Lite, 17 мая умер американский комик – актер "Американского пирога" и "ВАЛЛ-И" Фред Уиллард. Он снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов, среди которых «Друзья» и «Симпсоны».