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Умер актер из фильма "Сумерки"

07:31, 19 мая 2020
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Грегори Тайри Бойс в "Сумерках" / Фото: скриншот

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Об этом сообщает Reviewjournal.

По данным издания, актер умер еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщается, Грегори Тайри Бойс и его подруга были найдены мертвыми в доме в Лас-Вегасе.

Представитель департамента столичной полиции Ларри Хэдфилд сказал, что смерть не была связана с криминалом, но от дальнейших объяснений отказался.

Как сообщал УНИАН, в возрасте 72 лет умер актер Гено Сильва. Прежде всего, он получил известность по роли в финальной сцене фильма "Лицо со шрамом", где сыграл убийцу главного героя Тони Монтаны (Аль Пачино). 

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Теги: #актер#умер