Спецназ провёл обыск в доме подозреваемого, который заявлял, что в момент убийства осенью 1996 года находился в машине, где сидел Тупак.

Полиция Лас-Вегаса произвела арест в рамках расследования убийства рэпера Тупака Шакура, которое произошло в 1996 году.

Задержанный - 60-летний наркоторговец Дуэйн Дэвис, известный также как Киф Ди. Ему уже предъявлены обвинения в убийств. Об этом сообщает Associated Press.

Спецназ провёл обыск в доме подозреваемого, который заявлял, что в момент убийства осенью 1996 года находился в машине, где сидел Тупак. В его особняке были обнаружены журналы, жёсткие диски, фотографии, на которых изображены люди, вероятно, связанные с убийством рэпера.

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AP отмечает, что около двух месяцев назад полиция обыскивала дом жены Дэвиса в рамках расследования дела об убийстве Тупака Шакура.

Убийство Тупака - детали

Тупак Шакур погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Автомобиль, в котором находился музыкант, был обстрелян из другой машины. Он получил множество ранений и через шесть дней умер в больнице.

До сих пор в рамках расследования убийства Тупака Шакура арестов не производилось. Дэвис фигурировал в деле как свидетель. В 2018 году он утверждал, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба - но заявлял, что стрелял его племянник Орландо Андерсон, с которым у Тупака был конфликт.

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