Он сделал это на сцене театра.

Российский актер Артур Шувалов после спектакля "Театр Изнанка" в театре имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ устроил манифест. Прямо со сцены он заявил, что в театре его всячески унижают, отнимают роли и урезают зарплату.

Как сообщает Telegram-канал Baza, последней каплей для артиста стало увольнение из театра его жены.

"Конфликты с начальством начались после того, как в театре сменился худрук - Вячеслав Дьяченко пришел вместо Сергея Левицкого. По словам Шувалова, у него не осталось сил бороться", - говорится в сообщении.

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Так, в результате этих проблем Шувалов прямо на сцене достал нож и порезал себе вены. Его отвезли в травмпункт, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас с ним все хорошо.

Напомним, украинская певица Настя Каменских серьезно заболела. У нее появились новообразования в легких, из-за чего ей нужно срочное лечение. В противном случае она навсегда может потерять голос.

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