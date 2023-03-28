Певице срочно требуется лечение.

Украинская певица Настя Каменских перенесла свои концерты из-за проблем со здоровьем. Певица рассказала, что почти потеряла голос из-за новообразований в голосовых связках.

Сейчас ей нужно пройти курс лечения, после чего ее связки и голос восстановятся. Но если она этого не сделает, то может потерять голос навсегда.

"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима - мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", - написала Каменских в Instagram.

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В связи с этим она перенесла концерты, которые должны были состояться в период с 28 марта по 2 апреля.

"Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда. Для меня важно, чтобы все, кто купил билеты на мои выступления, смогли посетить полноценные, яркие, эмоциональные и чувственные концерты. Поэтому вынуждена перенести первые пять концертов, которые должны были состояться с 28 марта по 2 апреля", - добавила певица.

Напомним, ранее экс-подопечная Потапа обвинила его в изменах Насти Каменских и сказала, что он склонял ее к интиму.

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