Неделю назад актера госпитализировали.

В РФ умер известный актер Вячеслав Гришечкин. 61-летний артист, игравший в сериале "Солдаты", в котором персонажи нередко выдавали антиукраинские шутки, был госпитализирован еще неделю назад из-за проблем с сердцем.

По данным росСМИ, у Гришечкина диагностировали инфаркт. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, а 15 сентября стало известно, что актер умер.

Сообщается, что россиянин провел последние годы своей жизни, "заливая горе". Пять лет назад умерла жена актера, после этого он начал злоупотреблять алкоголем. РосСМИ пишут, что Гришечкин буквально спивался.

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После смерти жены актер пытался закрутить роман с российской телеведущей Дианой Бичаровой. Однако их отношения не сложились, до брака дело так и не дошло. При этом актер продолжал общаться с бывшей невестой, вместе они планировали отправиться в Петербург на пропагандистский концерт для оккупантов. В последний момент Гришечкин отказался, а после этого стало известно, что он попал в больницу.

Чем известен актер Вячеслав Гришечкин

Российский актер играл в театре, а также снимался в фильмах и сериалах. Впервые он появился на экранах в 1989 году, он играл в фильме "Биндюжник и король". Также он прославился благодаря ролям в сериалах "Солдаты", "Каменская", "Маргоша" и "Бригада".

Что Гришечкин говорил о войне в Украине

Актер не комментировал начало полномасштабной войны РФ против Украины. Он не раскрывал свою позицию. Однако известно, что Гришечкин руководил студией при Московском университете МВД. Помимо этого, актера награждали орденом за "заслуги перед отечеством".

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове погибла падчерица известной российской певицы.

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