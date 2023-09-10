Анциферова не стала говорить, что именно Россия убила ее родственницу.

Известная российская певица Татьяна Анциферова сообщила, что еще в феврале погибла ее падчерица. В тот день женщина находилась в Харькове, который регулярно страдает от российских ракет.

Однако Анциферова не сказала, что ее родственница погибла в результате беспощадных обстрелов города. Она решила скрыть этот факт, чтобы не дискредитировать РФ.

Стоит отметить, что популярная в 80-х годах певица до сих пор живет в Москве и воспевает преступный режим Кремля. Кроме того, в комментарии пропагандистам, она заявила, что ее падчерица планировала переехать в страну-агрессора.

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"Моя падчерица погибла в Харькове. Луиза – сестра моего сына. Она собиралась ко мне приехать в Москву, чтобы жить со мной. И вот она погибла. Никто никуда не ездил и никого не хоронил. Мне очень тяжело и очень сложно говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание", – сказала Анциферова.

Отметим, Луиза была дочерью композитора Владимира Белоусова. У мужчины была отличная карьера в Украине, однако он уехал в Россию, где и умер в 2009 году.

К слову, Анциферова также не родилась в Москве, однако всегда мечтала жить именно там. Даже после полномасштабного вторжения она осталась в стране-агрессора.

Ранее сообщалось о том, что под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя, чудом вырвавшийся из блокады.

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