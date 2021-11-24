Супруга актера скончалась год назад.

Известный американский актер Джон Траволта поделился редким семейным снимком. На фото он запечатлен с 21-летней дочерью Эллой и сыном Бенджамином.

Снимок артист опубликовал в своем Instagram по случаю дня рождения мальчика, которому исполнилось 11 лет.

"С днем рождения, мой красивый мальчик! Папа обожает тебя", – подписал Траволта фото.

Поклонники заметили, что Джон Траволта не снял свое кольцо после смерти любимой. В комментариях многие выразили свою поддержку Траволте:

Читайте такжеДжон Траволта чувственно поздравил с днем рождения покойную жену (фото)"Меня восхищает, что Джон все еще носит обручальное кольцо в память о Келли", "Ты прекрасный папа! И это лучшая роль в твоей жизни", "Какая красивая семья! Жаль, что мамы нет рядом", "Это так трогательно".

Напомним, супруга актера Келли Престон скончалась от рака молочной железы 12 июля 2020 года.

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Автор: Катерина Шварц