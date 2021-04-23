Актер поделился воспоминаниями о событиях, произошедших в 1985 году в Белом доме.

Знаменитый голливудский актер Джон Траволта поделился воспоминаниями о знаменитом танце с принцессой Дианой.

В интервью изданию Esquire Mexico актер рассказал, что возможность потанцевать с Леди Ди стала для него неожиданностью.

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"Я не ожидал, что меня попросят потанцевать с ней. Для меня это была большая честь и привилегия. И я подумал: "Для этого должна быть причина, и мне лучше выложиться на все сто". Это означало, что нужно хорошо вести танец и стремиться повеселиться", - вспоминает актер.

Траволта рассказал, что представиться Диане должным образом и попросить ее стать партнером по танцам "было сложной задачей".

"Был ли я готов? Подумайте о моменте. Мы в Белом доме. Полночь. Все похоже на сон. Подхожу к ней, прикасаюсь к плечу, прошу танцевать. Она оборачивается и, увидев меня, улыбается очаровательной улыбкой, немного грустной, и принимает мое приглашение. И вот мы танцевали вместе, как в сказке. Кто мог представить, что что-то подобное однажды случится? Я был достаточно умен, чтобы запечатлеть это в своей памяти как особенный, волшебный момент", - рассказал Траволта.

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Автор: Екатерина Лиманская