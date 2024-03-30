Источник говорит, что Мицкевич работал в команде Поляковой, но его уволили. После этого он пообещал, что будет "весело".

Источник, приближенный к окружению Оли Поляковой, в комментарии УНИАН прокомментировал скандал вокруг ее романа с кулинаром Владом Мицкевичем. Как оказалось, у них возник конфликт, после которого Мицкевич начал угрожать артистке.

По словам инсайдера, Влад работал с певицей, как специалист по работе с социальными сетями. Впоследствии, продолжил источник, у них возник финансовый скандал из-за неадекватного поведения Мицкевича.

"Он употреблял препараты и алкоголь, поэтому был уволен. Но за это требовал выплаты и неустойки в несколько тысяч долларов и угрожал, что устроит скандал. Как и многие начинающие, он очень быстро хотел получить популярность, работал на ТВ, был соведущим Поляковой в кулинарном шоу. К сожалению, он втерся в доверие к Оле и ее старшей дочери и постоянно просил деньги на свое творчество. Но эти средства шли на препараты", - комментирует скандал вокруг Поляковой источник.

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Человек из окружения певицы добавил, что в результате, когда в последний раз Маша - старшая дочь Поляковой - отказалась дать ему 200 долларов, блогер пообещал, что будет "весело".

"Роман" Поляковой и Мицкевича - что известно

Вчера Влад Мицкевич опубликовал "историю" в Instagram, в которой рассказал, что год жил с Олей Поляковой, но она ушла от него к другому мужчине. Также он показал фото с поцелуями с певицей.

Однако на следующий день он удалил эти "сториз" и извинился перед артисткой и ее семьей. Также он сказал, что у него есть девушка, которая "вареная от того, что произошло".

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